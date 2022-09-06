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#Новости

В поселке Теткино зафиксировали 21 прилет снарядов

06.09.2022

Поселок обесточен, пострадавших нет

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле поселке Теткино. Этот населенный пункт регулярно попадает под обстрелы: в последний раз накануне, около 19:00. Но сегодня было рекордное количество «прилетов» — 21. 

Основной удар был по агрокомплексу «Глушковский», который расположен между поселком Теткино и Попово-Лежачи.

По информации Старовойта, загорелся трансформатор, поселок остается без электроэнергии. Разбит зерноток, повреждены автомобили, трансформаторные подстанции и ЛЭП. Жертв удалось избежать. Повреждений в жилом секторе нет. 



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