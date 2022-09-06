ФСБ провела обыски у 187 участников «Колумбайна»* в 46 регионах России

Центр общественных связей сообщил, что сегодня в 46 регионах России прошли обыски у 187 участников «Колумбайна»* и националистической группировки «Маньяки; культ убийств».

Силовики изъяли холодное оружие, средства связи с «пропагандистскими материалами террористического характера». ФСБ выяснила, что участники группы переписывались с «украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований и инструкции по проведению подобных акций». Они также нашли фотографии акций «прямого действия» по изготовлению взрывчатки. По мнению силовиков, участники планировали использовать это на гражданских и инфраструктурных объектах в России.

*«Колумбайн» в России признали «запрещенной» и «террористической» организацией.