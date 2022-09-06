Участие в эфире «Дождя»* во Владивостоке превратилось в «хулиганство»

SOTA сообщила, что во Владивостоке полиция составила протокол о «мелком хулиганстве» на активиста Георгия Какабадзе после его участия в эфире «Дождя»*. В программе показали фото с пикета, за который активиста уже штрафовали.

Тот пикет активист проводил с цитатой Юрия Шевчука: «Родина — это не жопа президента». Активиста задержали по дороге домой. В отделе полиции после эфира его продержали около 4,5 часов. За этот пикет его уже штрафовали на 40 тысяч рублей. Дату нового суда не назначили.

Какабадзе постоянно выходит на акции: он поддерживал Алексея Навального, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, после выходил на антивоенные акции.

*«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».