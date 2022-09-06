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#Новости

Участие в эфире «Дождя»* во Владивостоке превратилось в «хулиганство»

06.09.2022

Такой протокол составили силовики на активиста Георгия Какабадзе

SOTA сообщила, что во Владивостоке полиция составила протокол о «мелком хулиганстве» на активиста Георгия Какабадзе после его участия в эфире «Дождя»*. В программе показали фото с пикета, за который активиста уже штрафовали. 

Тот пикет активист проводил с цитатой Юрия Шевчука: «Родина — это не жопа президента». Активиста задержали по дороге домой. В отделе полиции после эфира его продержали около 4,5 часов. За этот пикет его уже штрафовали на 40 тысяч рублей. Дату нового суда не назначили. 

Какабадзе постоянно выходит на акции: он поддерживал Алексея Навального, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, после выходил на антивоенные акции. 



*«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».



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