Песков: для помилования Иван Сафронов должен признать вину

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что журналист Иван Сафронов должен признать вину, если он планирует просить президента о помиловании. Об этом сообщил «Коммерсант». По поводу того, знает ли о приговоре Владимир Путин, он сказал: «могу предположить, что Путин знает о решении суда из СМИ».

Ивана Сафронова вчера приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Суд посчитал, что он совершил два эпизода «госизмены». При этом ни мотивов, ни «гонораров» за работу на иностранные разведки следователи не нашли.

Сафронов работал в «Коммерсанте», «Ведомостях», а около двух месяцев перед арестом — в «Роскосмосе». Он писал о военно-промышленном комплексе России, но все его данные можно было найти в открытом доступе.

В России и мире осудили приговор журналисту и потребовали его освобождения. Сафронов свою вину не признал.