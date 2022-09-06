Лиз Трасс вступает в должность премьера Британии

Сегодня в шотландском замке королевы Елизаветы II Балморал пройдет церемония сложении полномочий Бориса Джонсона и новым премьером станет Лиз Трасс. Союзники ожидают от нового премьера проблем: ее часто обвиняют в черно-белом мышлении. У самой Трасс также не все просто: в стране кризис, в партии раскол, а население разочаровано ее избранием.

Лиз Трасс руководила министерством иностранных дел. В российском МИД коллегу постоянно обвиняли в русофобии. Как писала представитель МИД России Мария Захарова, «та Британия, которая начнётся с Лиз Трасс, если она станет премьер-министром, будет совершенно другой: такого сюрприза еще в Лондоне не было».

Выбирать нового премьера начали 11 июля — Борису Джонсону вынесли вотум недоверия. Члены Консервативной партии по всей Британии почтовым голосованием выбирали лидера. Оппонентом Трасс был министр финансов Риши Сунак, пишет The Guardian. Трасс станет третьей в истории женщиной-премьером Великобритании. Ее поддержали больше 57,4% (около 81 тыс.) членов партии. Сунака поддержали 42,6% (больше 60 тыс. человек).

В своей речи после голосования она благодарила Джонсона и говорила о том, что станет продолжать его курс. Она отметила, что Джонсон закончил Брекзит, противостоял Владимиру Путину. Также Трасс обещала, что займется ценами на энергоносители, счетами домохозяйств, добычей газа в Северном море, снижением налогов, писало Reuters.

В Вашингтоне не всегда ладили с Джонсоном, непростых отношений ожидают и с Трасс. В 2021 году переговоры Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена оценивали как «далекие от дипломатических». Глава британского МИД говорила «грубо и напористо», а также поставила под сомнение концепцию об «особых» отношениях США и Великобритании. Американские чиновники, на условиях анонимности, говорили, что Трасс обладает «черно-белым мышлением», отметил «Коммерсант».

Трасс еще 27 февраля делала резкие заявления по поводу России и Украины. Она говорила, что США нужно занять более жесткую позицию относительно смены режима в РФ, а конфликт в Украине, по ее словам, может вылиться в противостояние России и НАТО.

В августе Трасс также однозначно высказалась о британско-французских отношениях. Она говорила, что «пока не определилась, друг или враг» для Британии президент Франции Эммануэль Макрон.

Проблемы у Трасс могут возникнуть и в своей партии, которая переживает раскол. Так, новый премьер, в отступление от традиций, не планирует давать пост своему оппоненту Риши Сунаку. Министр внутренних дел Прити Патель и министр культуры Надин Доррис объявили, что уйдут с постов и не будут работать с новым премьером. Министр кабинета министров Найджел Адамс и сопредседатель партии Тори Бен Эллиот также объявили о своей отставке. Как показали опросы, проблемы есть не только в партии: около 50% британцев были разочарованы тем, что Трасс станет премьер-министром.