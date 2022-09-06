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Bloomberg: экономика России восстановится к концу десятилетия

06.09.2022

Падение показателей будет серьезнее, чем прогнозировали ранее

Агентство Bloomberg сообщает, что Россия может столкнуться с более длительным и глубоким падением экономики. Максимальное снижение ВВП ожидается к 2024 году, по «стрессовому» сценарию. По более оптимистичным прогнозам в 2023 году экономика достигнет дна. Но восстановление начнется к концу десятилетия. 

Журналисты ознакомились с внутренним отчетом, подготовленным для российского правительства. Причиной рецессии называют санкции: из-за них ключевые отрасли российской экономики оказались под угрозой. Будет влиять и то, что к ограничениям против России подключается все больше государств. 

Из-за этого в реальности складывается более мрачная картина, чем описывают официальные лица. Восстановление экономики к концу десятилетия описывают два из трех рассмотренных сценариев   


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