Разведка США: Россия покупает артиллерийские боеприпасы в Северной Корее

Журналисты Reuters сообщили, что Россия покупает в Северной Корее артиллерийские боеприпасы. Ранее сообщалось, что в Иране Москва закупает беспилотники, но с ними у военных много проблем.

По мнению представителей администрации Байдена, последние закупки показали, что санкции начали кусаться и снижать способность России противостоять в конфликте в Украине.

В Times также сообщали, что рассекреченные данные не показали структуру закупок и подробности о вооружении. Однако известно, что это были артиллерийские снаряды и ракеты.

Иранские беспилотники Mohajer-6 и Shahed потерпели многочисленные сбои. Одной из причин новых закупок вооружений эксперты называют украинское контрнаступление, которое нацелено на уничтожение российских складов снабжения, и санкции: из-за ограничений ЕС и США, в России возникли сложности с ремонтом оружия и автомобилей.