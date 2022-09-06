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#Новости

Разведка США: Россия покупает артиллерийские боеприпасы в Северной Корее

06.09.2022

В Вашингтоне считают, что санкции начали действовать и снижать боеспособность России

Журналисты Reuters сообщили, что Россия покупает в Северной Корее артиллерийские боеприпасы. Ранее сообщалось, что в Иране Москва закупает беспилотники, но с ними у военных много проблем. 

По мнению представителей администрации Байдена, последние закупки показали, что санкции начали кусаться и снижать способность России противостоять в конфликте в Украине. 

В Times также сообщали, что рассекреченные данные не показали структуру закупок и подробности о вооружении. Однако известно, что это были артиллерийские снаряды и ракеты. 

Иранские беспилотники Mohajer-6 и Shahed потерпели многочисленные сбои. Одной из причин новых закупок вооружений эксперты называют украинское контрнаступление, которое нацелено на уничтожение российских складов снабжения, и санкции: из-за ограничений ЕС и США, в России возникли сложности с ремонтом оружия  и автомобилей. 


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