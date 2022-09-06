Япония выразила протест из-за прекращения механизма облегченного посещения Курил

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 3 сентября распоряжение о том, что Россия выходит из договора об упрощенном, безвизовом посещении Курильских островов бывшими жителям. Япония сообщила, что до сих пор не получила уведомление об этом и выразила протест: такие действия в стране считают неправомерными.

«Мы считаем это неправомерным. С нашей точки зрения, это неприемлемо. На данный момент мы не получили официального уведомления от российской стороны. Вместе с тем мы выразили решительный протест», — цитирует ТАСС генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Мацуно также отметил, что ухудшение российско-японских отношений происходит из-за российских действий. Соглашение об упрощенном посещении Курил действовало с 1999 года.