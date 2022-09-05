Бывшему муниципальному депутату Юлие Галяминой* продлили на месяц условный срок по «дадинской статье». Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Начался приговор, психокоррекцию решили не назначать! Но продлили условный срок на месяц!» — говорится в сообщении.

Поводом для продления Галяминой* условного срока стал ее арест в марте 2022 года. Тогда Савеловский районный суд Москвы назначил ей 30 суток за антивоенную агитацию. Условный срок Галямина* получила в 2020 году по «дадинской» статье — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.

*Юлию Галямину Минюст РФ считает «иностранным агентом».

