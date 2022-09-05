Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам в Украине

Президент РФ Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии добровольцам, которые отправляются в Украину. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам в понедельник.

По словам Пескова, по завершении рабочего визита в Петропавловск-Камчатский Путин встретился с представителем регионального управления МЧС. Тот якобы обратился к президенту с просьбой обеспечить контрактникам трудовые гарантии. В частности, речь идет об отпуске и гарантиях возвращения к той должности, которую доброволец занимал до участия в боевых действиях.



«Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости.



Ранее Песков заявил, что Кремль еще не принял решение о возможном участии президента РФ Владимир Путин в саммите «Большой двадцатки». По его словам, при принятии этого решения будут учитываться все факторы, «в том числе и фактор безопасности».