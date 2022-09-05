«Вечерние ведомости» закрыли сбор на оплату штрафов по статье о «дискредитации» ВС РФ

Екатеринбургские «Вечерние ведомости» закрыли сбор для оплаты штрафов, назначенных редакции по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом редакция издания объявила в своем Telegram-канале.

«Редакция «Вечерних ведомостей» закрывает сбор для оплаты вступивших в силу двух штрафов по статье о дискредитации использования ВС РФ. Ещё один штраф в силу пока не вступил, на него будет отдельный сбор», — говорится в сообщении.

Редакция «Вечерних новостей» выразила благодарность всем, кто оказал изданию помощь. В издании отметили, что на счет редакции поступило больше тысячи переводов. Размер самого крупного составил 20 тысяч рублей.

«Отдельное огромное спасибо коллегам, кто делал посты и репосты — без вас мы бы не справились! В это нелегкое время солидарность даёт надежду на то, что журналистика в России выживет», — заявила директор издания, журналистка Гузель Аиткулова.

«Вечерние ведомости» 3 июня получили штраф в 150 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии. Еще один штраф в размере 200 тысяч рублей был назначен изданию по той же статье 29 июня.

Поводом для первого протокола послужила заметка в Telegram о задержании уличного художника Леонида Черного. В публикации была фотография с частично заблюренными антивоенными стикерами с латинской буквой Z, которые могли быть причиной задержания активиста.

Второй протокол издание получило из-за публикаций в Telegram-канале с 24 февраля по 8 марта. Адвокат Георгий Краснов сообщал, что издание обвиняют в том, что журналисты занимаются обыкновенной журналистской деятельностью.

Свердловский областной суд 18 августа признал законным решение Кировского суда Екатеринбурга о назначении штрафов в 150 и 200 тысяч рублей «Вечерним ведомостям». После того как приговор вступил в силу, редакция издания открыла сбор пожертвований.