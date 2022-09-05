Московский центр Карнеги по распоряжению Минюста прекратил работу в России

Московский центр Карнеги, представлявший в России американский Фонд Карнеги за международный мир, объявил о прекращении своей работы. В апреле Минюст РФ постановил закрыть филиал фонда в связи с «нарушениями действующего законодательства».

«В соответствии с распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 8 апреля 2022 года Московский центр Карнеги, представлявший в России Фонд Карнеги за международный мир (США), прекратил свою работу. Этот сайт — архив материалов Центра, опубликованных до 8 апреля 2022 года», — говорится на сайте организации.

Несмотря на закрытие, Фонд Карнеги за международный мир продолжит публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах, в том числе и на русском языке. Для этого организация запустила новый сайт Carnegie Politika.

В апреле Минюст РФ исключил 15 организаций из реестра филиалов и представительств иностранных НПО. В их числе оказались Фонд Карнеги, Amnesty International и Human Rights Watch. Ведомство усмотрело в их работе «нарушения действующего законодательства».

