194-й день боев: главное

Заместитель пророссийского «главы администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион «готов к референдуму по вхождению в РФ, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза». Его слова передает ТАСС. Антоновский мост сейчас в критическом состоянии, автомобильное движение по нему остановлено, добавил Стремоусов.

«Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население», — сказал пророссийский чиновник.

Он добавил, что угрозы, что от Киева последует наказание за проведение «референдумов», никак не повлияло на это решение. Об украинском контрнаступлении он не упомянул.

Президент России Владимир Путин сегодня был на Камчатке — выступал на молодежном экологическом форуме. Как пишет «Настоящее время»*, он обмолвился, что «добровольцы» из числа жителей Донбасса воюют лучше профессиональных военных.

«Это не профессиональные военные — два корпуса сформировано из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — рассказал Путин о мобилизованных в ДНР.

Сегодня также сообщалось, что добровольцев в России набирают в том числе из психоневрологических диспансеров: такая реклама появилась на сайте «Психоневрологического диспансера № 2» в Санкт-Петербурга. Минобороны отрицает мобилизацию в России.

ЕС выделит Украине еще 500 млн евро, сообщает AFP. Средства направят на восстановление жилья, поддержку образования и сельского хозяйства.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что сейчас ведутся переговоры с Украиной об обмене 65 российских моряков. Пятеро из них — с тяжелыми заболеваниями. Они оказались в Измаиле с самого начала боев в Украине, пишет РИА Новости.

В Херсонской области грозят наказанием за отказ вводить в оборот российский рубль. Хозяйственную деятельность таких предпринимателей будут приостанавливать. Об этом сообщили в канале ВГА. Курс рассчитывается в размере 1,5 российского рубля за 1 украинскую гривну. Цены на товары и услуги нужно указывать как в рублях, так и в гривнах.

Запорожская АЭС второй раз за всю историю полностью отключена от энергосети. Причиной стал пожар после обстрелов российских войск, заявили в «Энергоатоме», Минобороны России утверждает, что обстреливают станцию ВСУ. Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, но людей будут периодически менять. Фактически эксперты будут постоянно находиться на станции: сначала сообщалось о шести специалистах, после — о двух.

Разведка Британии пишет, что несмотря на недавние украинские наступательные операции, Россия все еще пытается вести наступательные операции на Донбассе: у Авдеевки под Донецком и в 60 км к северу вокруг Бахмута. Хотя РФ добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы по-прежнему продвигаются только на 1 км в неделю в направлении Бахмута.

Политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволило бы Кремлю объявить об «освобождении» ЛДНР. Российские силы, скорее всего, неоднократно нарушали сроки достижения этой цели. Украинские власти заявили, что теперь российским силам приказано завершить эту миссию к 15 сентября 2022 года. Маловероятно, что войска добьются этого, что еще больше усложнит планы по проведению референдумов о присоединении украинских регионов к России.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что украинское контрнаступление продвигается на юге и востоке: в районе Северского Донца, Лисичанска, Северска, на границах Херсонской и Днепропетровской областей. Темп контрнаступления, вероятно, будет резко меняться изо дня в день, поскольку украинские силы работают над тем, чтобы лишить российские войска необходимых припасов, нарушить их командование и управление и ослабить их боевой дух, даже если контрнаступательные наземные атаки продолжаются.

Российские войска, по прогнозам ISW, время от времени будут проводить артобстрелы и воздушные атаки, занимать потерянные населенные пункты.

ISW также подтвердило данные о том, что территория Запорожской АЭС милитаризована российскими войсками. Отключение могло произойти после атак России под ложным флагом. Причиной могли стать и операции внутри ЗАЭС. Электроэнергию в Украину станция больше не поставляет.

Аналитики также считают, что усилия России по интеграции украинских регионов: Херсонской, Запорожской и Харьковской областей — показывают, что Москва рассчитывает сохранить эти территории навсегда.

*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».