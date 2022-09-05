Анонимные активистки провели акцию «Не для войны» у здания школы в одном из российских городов. Так участницы группы выступили против проведения внеклассных уроков «Разговоры о важном» в учебных заведениях страны.

Как сообщает «Феминистское антивоенное сопротивление», активистки написали у входа в здание школы отрывок из песни «Учат в школе», заменив рефрен фразой «не для войны»:

«Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь

Учат в школе, учат в школе не для войны.

Вычитать и умножать, малышей не обижать

Учат в школе, учат в школе не для войны».

Таким образом участницы акции выступили против проведения «Разговоров о важном» в российских школах. Своей акцией активистки решили напомнить, что «всему самому важному учат не для войны», а также выразить поддержку родителям и учителям, «которые знают, что это так».

Надпись продержалась у входа в здание школы недолго — вскоре коммунальщики перекрыли ее серой краской.