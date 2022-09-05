Навальный* подал иск к ИК-6 в Мелехово за трехдневное заключение в ШИЗО

Оппозиционный политик Алексей Навальный* подал иск к исправительной колонии строгого режима № 6 в Мелехово Владимирской области за то, что его отправили в штрафной изолятор из-за расстегнутой на робе пуговицы. Об этом сообщает пресс-служба Ковровского городского суда.

«В Ковровский городской суд Владимирской области поступило административное исковое заявление Навального* А.А. о признании незаконным постановления начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области о водворении его в штрафной изолятор», — говорится в сообщении.

Навальный* настаивает на том, что допущенное им нарушение не соответствует «тяжести и характеру» назначенного ему взыскания. Кроме того, политик в исковом заявлении отметил, что администрация колонии не учла его личные характеристики и поведение.

Навальный* попал в ШИЗО на трое суток 15 августа. Причиной стало то, что он «регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы», будучи на промзоне. Второй раз политика поместили в штрафной изолятор из-за того, что тот три секунды держал руки не за спиной — тогда его продержали в «бетонной конуре 2,5х3 метра» 5 суток. В настоящее время он снова находится в ШИЗО — на этот раз срок взыскания составил семь дней. Политика наказали за то, что он «неправильно представился».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Он включен также в реестр «иностранных агентов»..