«Энергоатом»: ЗАЭС второй раз в истории отключилась от энергосети

Украинский «Энергоатом» заявил, что Запорожская АЭС во второй раз за всю историю своего существования полностью отключилась от энергосети. В госкомпании утверждают, что причиной тому стал пожар, случившийся из-за обстрелов со стороны российских войск.

«Энергоатом» обвинил Россию в непрерывных обстрелах ЗАЭС. Так, в течение последних трех дней из-за ударов с российской стороны были повреждены и отключены линии электропередач 750 кВ ЗТЭС — Днепровская, 330 кВ ЗТЭС — Каховская и 330 кВ ЗТЭС — Мелитопольская, утверждают представители украинской госкомпании. Кроме того, повреждения получил автотрансформатор (АТ) 750/330 кВ ЗТЭС, другие две линии узла вышили из строя еще раньше.

«Сегодня, 5 сентября 2022 года, из-за пожара, вызванного обстрелом, отключилась линия электропередачи 330 кВ ЗТЭС — Ферросплавная — последняя линия, связывающая узел ЗТЭС/ЗТЭС с энергосистемой Украины! В результате энергоблок № 6, обеспечивающий в настоящее время внутренние нужды ЗТЭС, был разгружен и отключен от сети», — говорится в официальном сообщении «Энергоаэтома».

В первый раз ЗАЭС полностью отключили от сети 25 августа. «Энергоаэтом» сообщал, что причиной тому стали пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС.