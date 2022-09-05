Пресс-секретарь Борреля объяснил слова главы дипломатии ЕС о «фашистской» России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник выступил на межпарламентской конференции Европарламента в Праге. В ходе почти двухчасовой дискусси верховный представитель ЕС произнес фразу, которую российская сторона сочла оскорблением. Однако пресс-секретарь Борреля Петер Стано заверил, что это была лишь ошибка перевода.

Боррель в ходе выступления заявил, что для ускорения процесса перейдет с английского на родной испанский язык. После этого онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика-синхрониста Борреля. Одну из фраз, произнесённых главой европейской дипломатии, специалист перевел следующим образом:

«Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Борреля. В беседе с ТАСС он заявил, что слова верховного представителя ЕС о фашистской России полностью обнуляют его как дипломата. «Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Агентство обратилось за комментарием к пресс-секретарю Борреля Петеру Стано. Тот объяснил, что при переводе была допущена ошибка. По его словам, на самом деле Боррель отвечал на фразу, сказанную одним из парламентариев в ходе дебатов, и слова главного депутата ЕС прозвучали на испанском следующим образом:

«Как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель [ЕС] состоит в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спросили об этом, но это не моя задача. Моя задача более скромна — сообща помочь Украине, а также продолжать обсуждение с нашими международными партнерами и эффективно применять санкции в том виде, как они были приняты».

Таким образом, утверждает Стано, Боррель лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который назвал Россию фашистским государством.