Поддержавшие Украину актеры Бен Стиллер и Шон Пенн попали под российские санкции

МИД России расширил санкции в отношении граждан США. В обновленный «черный список» попали американские актеры Бен Стиллер и Шон Пенн. Полный перечень опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор», — сказано в заявлении МИД РФ.

В частности, под российские санкции попали министр торговли Джина Раймондо, исполнительный директор фондов «Открытое общество» Томас Перриелло, основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа Стивен Старр. Также в списке оказались актеры Бен Стиллер и Шон Пенн. Артисты ранее лично посещали Украину и неоднократно высказывались против российской агрессии.

Всего в российский «стоп-лист» попали 25 граждан США. На настоящий момент МИД РФ запретил въезжать в страну 1073 американцам.