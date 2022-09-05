Хинштейн заверил, что новый законопроект о пропаганде ЛГБТ не будет носить цензурирующий характер

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пообещал, что новый законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ не будет носить центрирующий характер. По его словам, «какую-то новую норму как кролика из цилиндра не достанут».

«Я заверяю всех, что никакого келейного, как кролика из цилиндра достанут какую-то новую норму, не будет. Все эти инициативы мы будем обсуждать, в том числе и с самой отраслью, как выработать механизмы объективной оценки такой литературы или такой информации, для того чтобы это была не цензура, а именно объективная и профессиональная оценка», — приводит РИА Новости слова Хинштейна.



Ранее Хинштейн направил на отзыв в правительство новый законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Согласно документу, за пропаганду ЛГБТ среди граждан физические лица могут получить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юридические лица — от 1 миллиона до 4 миллионов рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток. Иностранцам при этом может грозить выдворение из России и арест до 15 суток. Распространение новых норм коснется в том числе фильмов и литературы.

В июне Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ. Авторы инициативы предложили внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях новую статью 6.37 — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». В ходе рассмотрения депутаты ГД это предложение отклонили.