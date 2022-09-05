Ивану Сафронову назначили 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене

UPD: Иван Сафронов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 14 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах юстиции.

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UPD: Защита обжалует обвинительный приговор Ивану Сафронову и будет добиваться его оправдания, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

«Дождь»* публикует видео из зала суда. На опубликованных кадрах видно, как слушатели аплодируют Сафронову и кричат «Свободу!» До того как журналиста увели, он успел выкрикнуть: «Я всем напишу. Пишите. Я вас люблю!» — передает «Медиазона»**.

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Мосгорсуд назначил бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову 22 года колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант» из зала суда.

Суд также назначил Сафронову штраф в размере 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания. На прошлой неделе прокурор Борис Локтионов на слушаниях в Мосгорсуде запрашивал журналисту 24 года колонии строгого режима — это всего на год меньше максимального срока.

Иван Сафронов находился под стражей больше 2 лет. По версии следствия, во время работы в «Коммерсанте» Сафронов с 2015 по 2018 годы готовил аналитические материалы о военно-промышленном комплексе России. Но делал это он якобы по просьбе гражданина Чехии Мартина Лариша и немецкого политолога Дмитрия Воронина. В материалах, которые публиковал журналист, по версии силовиков, содержится «гостайна», но все данные Сафронов брал, по его словам, из открытых источников.

Как отметили в «Первом отделе», адвокаты которого вели дело Сафронова, доказательств «преступной деятельности» Сафронова у следствия нет. Все свидетели со стороны обвинения заявляли о том, что корреспондент занимался обычной журналистикой, не преступая закон.

Ранее сообщалось, что журналисты «Проекта»*** получили доступ к уникальным документам по делу Ивана Сафронова. Из них следует, что в уголовном деле о «шпионаже» нет ни свидетелей, ни мотивов преступления, ни орудия совершения преступления.

«Проект»*** выяснил, что шесть файлов из обвинительного заключения полностью совпадают с открытыми данными, а один — почти совпадает. Эти «секретные» сведения Сафронов якобы выведал от своих источников, которые при этом сообщили, что не давали ему данных, содержащих секретную информацию. В качестве мотива следствие предполагает корыстный умысел. Но обвинение так и не доказало, что от иностранных спецслужб Сафронов получал какие-то деньги.

*«Дождь» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

**«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

***«Проект» Минюст РФ считает «нежелательной организацией».