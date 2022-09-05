В Кельне прошел пророссийский митинг с требованием отменить санкции против РФ

В немецком Кельне прошла пророссийская акция протеста, сообщает DW*. По оценкам журналистов, на улицы вышли от 400 до 800 человек, которые требовали отмены санкций против РФ, прекращения поставок оружия в Украину и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

«Все очень просто: я пекарь, и я возможно лишусь работы к концу года, потому что цены на газ будут неподъёмными», — заявил один из демонстрантов, добавив, что требует от правительства включения «Северного потока — 2».



Основу пророссийской демонстрации составили русскоязычные жители Кельна и известные правые экстремисты из Северного Рейна — Вестфалии и Восточной Германии, отмечает DW*. Телекомпания WDR сообщает, что митингующие выступали в поддержку агрессии РФ против Украины, оправдывая их необходимостью самообороны.

Многие из участников акции были настроены агрессивно и выкрикивали оскорбления в адрес украинцев, которые проводили ответную акцию. Местной полиции пришлось вмешаться, чтобы избежать серьезных столкновений. Как сообщает Reuters, организаторы шествия собирали пожертвования для самопровозглашенных республик Донбасса.

В ответ на пророссийскую демонстрацию в Кельне прошла акция в поддержку Украины и против смягчения действующих в отношении РФ санкций. Как сообщают СМИ, эти шествия также собрали несколько сотен участников.

На прошлой неделе в Праге состоялась масштабная акция протеста. По данным СМИ, на Вацлавскую площадь вышли порядка 70 тысяч человек. Участники митинга требовали от действующего правительства ухода в отставку, снижения цен на энергию, отмены антироссийских санкций, занятия нейтральной позиции по украинскому вопросу и выдворения сил НАТО из страны. Власти Чехии обвинили в организации протеста пророссийские силы, близкие к экстремистам.

*DW Минюст РФ считает «иностранным агентом».

