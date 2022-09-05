40% российских семей не могут взять ипотеку — даже льготную

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что почти половина российских семей не может взять никакую ипотеку — даже льготную. По ее словам, это может быть сдерживающим фактором рождаемости в стране.

Баталина отметила, что ипотека является самым комфортным и понятным способом улучшить жилищные условия, напомнив, что в стране действует льготная семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека.

«Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить», — заявила она на Восточном экономическом форуме в понедельник. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Баталиной, невозможность взять ипотеку может негативно сказаться на рождаемости стране. Долгосрочные финансовые обязательства могут войти в противоречие с решением семьи завести очередного ребенка, уточнила она.