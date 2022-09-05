Украинские хакеры вычислили местоположение российской военной базы с помощью фейковых женских аккаунтов

Группа украинских хакеров Hackyourmom выманила у российских солдат сведения о местоположении российской военной базы близ оккупированного Мелитополя в Запорожской области. Для этого они использовали фейковые аккаунты «привлекательных» девушек. Об этом в интервью Financial Times сообщил основатель группы и IT-предприниматель Никита Кныш.

По словам Кныша, российские военные повелись на уловку хакеров и стали отсылать им свои фотографии. Благодаря геометкам Hackyourmom удалось выяснить точное местоположение базы. Основатель хакерской группы отметил, что солдаты «отправляют кучу всякого дерьма «девушкам», чтобы доказать, что они настоящие воины».



Спустя несколько дней украинские военные обстреляли российскую военную базу у оккупированного Мелитополя. Кныш рассказал, что видел по телевизору новостной видеосюжет об этом. Когда именно это произошло, глава хакерской группы не уточнил. Financial Times отмечает, что не смогла подтвердить все заявления Кныша, однако украинские чиновники и другие хакеры поручились за него и смогли подтвердить часть предоставленных им сведений.

Кныш также заявил, что Hackyourmom взломали тысячи камер наблюдения в Беларуси и на оккупированных территориях Украины, написали код, который способен распознавать передвижения военной техники, взломали российские телестанции, добыли информацию о российских контрактниках, а также добились сбоя в работе нескольких российских сайтов.