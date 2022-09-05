Кремль обвинил Галкина в «очень плохих» заявлениях в отношении России

Представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил шоумена и экс-телеведущего Первого канала Максима Галкина в «очень плохих» заявлениях в отношении России. С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами в понедельник, 5 сентября.

Отвечая на вопрос о возвращении некоторых артистов, покинувших РФ после начала боевых действий в Украине, Песков заявил: «Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути».

При этом он подчеркнул, что речь идет не обо всех артистах. Так, недавно вернувшаяся на родину певица Алла Пугачева не высказала «ни одного [неприемлемого] заявления», отметил Песков. Однако ее супруг Максим Галкин «делал очень плохие заявления», добавил пресс-секретарь президента.

«Я пока не видел никакой реакции кого-то из наших компетентных органов, но он делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всеми нами», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин также «вполне нормально» относится к Пугачевой. «Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались», — объяснил пресс-секретарь президента.

По возвращении в Россию Алла Пугачева посвятила пост режиссеру Никите Михалкову. Артистка опубликовала отрывок из фильма режиссера «Раба любви», сопроводив его обращением к кинематографисту.

«Прекрасный фильм, прекрасный режиссёр. Куда же делся прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» — написала она.

В опубликованном отрывке исполнительница главной роли Елена Соловей произносит: «Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной».



