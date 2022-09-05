Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС будут периодически сменять друг друга

МАГАТЭ планирует периодически менять команду экспертов, которые остались следить за ситуацией на Запорожской АЭС. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава пророссийской военно-гражданской «администрации» Энергодара Александр Волга.

«Они будут заниматься контролем ситуации по безопасности работы атомной электростанции. По указанию самой миссии и господина Гросси они должны остаться на постоянной основе, людей будут менять периодически», — рассказал он агентству.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 сентября. Необходимость в этом возникла в связи с регулярными обстрелами атомной электростанции. На протяжении всего августа Россия и Украина обвиняли в ударах друг друга. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность.

Часть делегации МАГАТЭ, в том числе и глава организации Рафаэль Гросси покинули станцию вечером того же дня. Однако позднее Гросси объявил, что сотрудники миссии останутся на объекте постоянно. «Коммерсант» уточнял, что на атомной электростанции будут находиться двое сотрудников.