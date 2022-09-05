Политолога-иноагента уволили из Пермского педагогического университета

Из Пермского педагогического университета уволили политолога Виталия Ковина*. Решение об увольнении откладывали, но проблемы могли возникнуть у всего вуза, пишет «Тайга.Инфо»*.

«Особенно напрягало, что я преподаю не только исторические, но и политологические дисциплины. Надо отдать должное ректору педуниверситета Константину Егорову и особенно руководству исторического факультета. Они сколько могли оттягивали решение о моем увольнении. Но когда намекают, что у всего вуза могут возникнуть проблемы, то выбор очевиден», — рассказал Ковин*.

В реестр иноагентов Ковина* внесли в 2021 году из-за 769 рублей, которые перевели ему из Узбекистана, Украины и Кыргызстана.

*Виталия Ковина и «Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранными агентами».