Трансграничную канатную дорогу из России в Китай не откроют в этом году

Губернатор Амурской области Василий Орлов на ВЭФ рассказал РБК о том, что строительство трансграничной канатной дороги из Благовещенска в китайский Хэйхэ перенесли на год. Из-за санкций ЕС в область не смогли доставить трос из Франции.

Канатную дорогу планировали открыть в 2022 году. Теперь требуется корректировка проекта, в который российские и китайские инвесторы вложили 5 млрд рублей.

По словам Орлова, французы по требованиям ЕС не могут поставить трос, так как канатные дороги отнесены к предметам роскоши, которые попали под санкции. Сейчас ищут альтернативу: рассматриваются поставщики из Индии и Турции. Как изменится стоимость, глава Приамурья сказать не смог.