В Приамурье не приняли заявление об отказе школьника участвовать в «Разговорах о важном»

«Сибирь.Реалии»* рассказала, что в Амурской области в селе Новокиевский Увал у Алексея Лачинова не приняли заявление об отказе ребенка участвовать в «Разговорах о важном». Уроки пропаганды запустили с 1 по 11 класс во всех школах с 5 сентября.

Как рассказал журналистам Лачинов, он пришел в школу и написал заявление о том, что его сын не будет участвовать в этих «уроках». Руководство школы сказало, что присутствие на них регулируется «приказом президента». И если ребенку не нравится, он может не слушать то, что говорят, но присутствовать обязан.

«Мой ребенок не будет посещать эти классные часы, поскольку, во-первых, детям будут навязывать «правду Русского мира», правильность «специальной военной операции», героизацию убитых в ходе нее. Во-вторых, это классный час, на который по законодательству не имеют права на принудительное посещение», — рассказал Лачинов.

Российским учителям не будут платить за новые «уроки патриотизма». Правозащитники объяснили, что уроки пропаганды носят рекомендательный характер, от них можно отказаться: необходимо написать заявление в школу. Ранее работал сайт с программой «Разговоров о важном», но как обратил внимание канал «Можем объяснить», сейчас сайт недоступен.

Колумнист The New Times Андрей Колесников рассуждает о «Разговорах о важном» в новой колонке «Детские неожиданности».

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».