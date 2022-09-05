Журналисты требуют освободить Ивана Сафронова

Оглашение приговора журналисту Ивану Сафронову пройдет сегодня в 635 зале апелляционного корпуса Мосгорсуда, сообщили в канале «Политзек.Инфо». Ведущие СМИ и журналисты требуют его освобождения.

Иван Сафронов больше 2 лет находится в СИЗО. Его обвинили в госизмене и шпионаже: по версии силовиков, он в интересах иностранных разведок передавал данные о российской ВПК. При этом следователи так и не нашли «гонораров за шпионскую деятельность», в обвинительном заключении нет ни мотива, ни орудия совершении преступления. В текстах, которые публиковал Иван, были открытые данные — но показать в суде, где и как эти сведения можно найти, журналист не дали.

В поддержку Сафронова выступила «Медиазона»*, «Холод», «Нова Газета», SOTA, «Дождь»** и множество других изданий в России и за рубежом. Заявление о Сафронове выпустили и в ЕС.

«ЕС призывает российские власти снять обвинения с бывшего журналиста Ивана Сафронова и освободить его безо всяких условий. Систематические репрессии режима против независимой журналистики лишают граждан права на достоверную информацию, в том числе о войне России в Украине», — сообщил пресс-секретарь Европейской Службы Внешних Связей Петер Стано.

*«Медиазону» и **«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: «Коммерсант».