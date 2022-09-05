Свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты» признали недействительным

Как сообщили в Telegram-канале издания, Басманный суд Москвы признал недействительной лицензию печатной версии «Новой газеты».

ОВД-Инфо* уточнил, что иск о лишении лицензии направил Роскомнадзор. По версии ведомства, издание сменило в 2006 году учредителя, но устав в РКН не предоставило. Представители «Новой газеты» настаивали, что изменения были незначительными и их можно было не подавать.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта после двух за месяц предупреждений от Роскомнадзора. Запущенную «Новую газету. Европа» заблокировали в России 29 апреля. Сайт еще одного журнала «Новая рассказ-газета» начали блокировать всего через неделю после запуска — с 23 июля.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».