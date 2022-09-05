Юрий Шевчук направил в суд поручительство за Илью Яшина*

У Ильи Яшина* 12 сентября истекает срок заключения под стражей. Защита готовится к новому рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения. Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук направил в суд личное поручительство за политика.

В Telegram-канале Яшина* опубликовали полный текст поручительства.

«Я, Шевчук Юрий Юлианович, руководитель гр. ДДТ, ручаюсь за надлежащее поведение Яшина* Ильи Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, и его явку по вызову следователя, прокурора, суда… Я знаю Илью как честного, порядочного человека, у которого душа болит за Россию и мир во всем мире! В Конституции Российской Федерации написано: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова». И её никто не отменял!» — написал Шевчук.

Юрия Шевчука также осудили за «дискредитацию» армии — он выступил с антивоенной речью на одном из концертов. Также «дискредитацией» силовики почитали его слова о том, что «Родина — это не жопа президента».

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».