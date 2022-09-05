Плотник в Петрозаводске оплатил штраф купюрами с антивоенными надписями

Сергей Филенко — плотник и писатель из Петрозаводска. Он получил штраф в 30 тысяч рублей за «дискредитацию армии» (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Оплату штрафа он произвел наличными, но купюры исписал антивоенными надписями: «Запрещаю тратить на войну и путинских холуев».

О своем деле он рассказал в своем Facebook*.

«Бедолаги, переставшие различать добро и зло — вот вам копия чека об оплате штрафа… Запрещаю тратить эти деньги на специальную военную операцию и на нужды любого, кто ведет ее, поддерживает или одобряет делом, словом и молчанием. Спецоперация — это моральный крах российского государства. Оштрафовать — не значит опровергнуть»: упорствую, как микроскопический последователь Джордано Бруно с поправкой на нашу общую никчемность», — написал Филенко.

На купюрах он также написал: «Запрещаю тратить на войну и путинских холуёв», «Нет войне», «Разрешаю тратить на добрые дела», «Когда право стало бесправием, сопротивление — это долг» и «Спецоперация — это моральный крах российского государства».

*Facebook компании Meta власти России признали «экстремистской» соцсетью и запретили.