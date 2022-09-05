Хоккеиста в Уфе приговорили к пяти годам условно: он дал взятку за уклонение от армии

Хоккеист из Уфы Анвар Сулейманов получил пять лет условного срока за дачу взятки за уклонение от службы в армии. Это не первый спортсмен, которого с начала боев в Украине пытаются отправить в армию: в июле на службу отправили прямо из военкомата вратаря сборной России, призера Олимпийских сил Ивана Федотова.

Дело Сулейманова рассматривал Ленинский суд Уфы. По информации «Коммерсанта», его признали виновным в даче взятки за уклонение от армии (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Обвинение просило ему штраф в 3 млн рублей.

Сулейманов играл в ХК «Салават Юлаев», ему 22 года. В 2019 году, считает следствие, он перевел предпринимателю в Уфе 158 тысяч рублей за военный билет. Предпринимателя также задержали.

В июле в Санкт-Петербурге задержали Ивана Федотова — вратаря сборной России по хоккею, Олимпийского призера. Его подозревали в уклонении от армии, задержание прошло накануне вылета в США: его отправили в военкомат, а оттуда — сразу на службу в армию.

Как писало РИА Новости, Иван находится в воинской части в Северодвинске, но еще надеется послужить своей стране в спорте.