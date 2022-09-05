Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум

Во Владивостоке состоялось открытие Восточного экономического форума. Завтра на форуме ожидают приезда президента России Владимира Путина. Всего в ВЭФ планируют участвовать около 40 иностранных делегаций.

Форум проходит в седьмой раз. Как рассказали VL.ru, Путин во Владивостоке задержится до 7 сентября. Он будет выступать на пленарной сессии форума 7 сентября.

Попутно с форумом в Приморском крае проходят военные учения «Восток-2022». На них Путин тоже собирался быть.

Тема форума в этом года — «На пути к многополярному миру». В прошлом году планировали, что будут рассматривать мастер-планы города-спутника Владивостока Артема — соединение двух городов должно сделать первый город-миллионник на Дальнем Востоке.

Среди иностранных государств на форуме ждут, в основном, «дружественные страны». Как сообщила пресс-служба ВЭФ, в аэропорт прибыли делегации Китая, Армении, Монголии, Мьянмы и других стран. Будет ли делегация от Талибана*, которая участвовала в Петербургском международном экономическом форуме и приезжала в Москву позже на переговоры, пока не сообщалось.

Сегодня прошли сессии об «укреплении здоровья семьи», преподавании истории в странах Востока. Также чиновники открыли выставку «Улицы Дальнего Востока». Ежегодно каждый регион представляет на ней свои возможности: от туризма до крупных производств.

*Талибан в России считается «террористической организацией» и запрещен.

Фото: Росконгресс