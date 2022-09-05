Москалькова: ведутся переговоры с Украиной об обмене 65 российских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что сейчас ведутся переговоры с Украиной об обмене 65 российских моряков. Они оказались в Измаиле с самого начала боев в Украине, пишет РИА Новости.

По словам Москальковой, среди оставшихся моряков есть пятеро тяжелобольных.

«Переговоры ведутся не то что ежедневно, ежесекундно с украинской стороной, компетентными органами, мы просим хотя бы первоначально обменять тяжелобольных. Их пять человек. В том числе сердечник, два человека, к сожалению, с психическими заболеваниями. И сегодня нам представлены новые условия для возможной взаимной гуманитарной миссии по освобождению, но окончательного решения нет», — сказала она журналистам на Восточном экономическом форуме.