Апелляция по делу Юлии Цветковой* назначена на 27 сентября

Суд назначил рассмотрение апелляции по делу Юлии Цветковой* на 27 сентября. Прокуратура хочет оспорить оправдательный приговор, который вынесли 15 июля.

Художницу из Комсомольска-на-Амуре обвинили в распространении порнографии в паблике «Монологи вагины». В нем она и другие активистки выкладывали художественные изображения женских половых органов, чтобы снять с них стигму.

По мнению прокуратуры, так Цветкова* распространяла порнографию. За это обвинение просило для нее три года и три месяца колонии. Также суд рассматривает дело о «пропаганде нетрадиционных ценностей» среди несовершеннолетних.

Также суд в Комсомольске-на-Амуре отклонил апелляцию Юлии* на блокировку «Монологи вагины». Защита планирует подавать кассационную жалобу.

*Юлию Цветкову Минюст России считает «иностранным агентом».