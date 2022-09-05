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#Новости

Апелляция по делу Юлии Цветковой* назначена на 27 сентября

05.09.2022

Прокуратура пытается оспорить оправдательный приговор

Суд назначил рассмотрение апелляции по делу Юлии Цветковой* на 27 сентября. Прокуратура хочет оспорить оправдательный приговор, который вынесли 15 июля. 

Художницу из Комсомольска-на-Амуре обвинили в распространении порнографии в паблике «Монологи вагины». В нем она и другие активистки выкладывали художественные изображения женских половых органов, чтобы снять с них стигму.  

По мнению прокуратуры, так Цветкова* распространяла порнографию. За это обвинение просило для нее три года и три месяца колонии. Также суд рассматривает дело о «пропаганде нетрадиционных ценностей» среди несовершеннолетних.

Также суд в Комсомольске-на-Амуре отклонил апелляцию Юлии* на блокировку «Монологи вагины». Защита планирует подавать кассационную жалобу. 



*Юлию Цветкову Минюст России считает «иностранным агентом».  


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