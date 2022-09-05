Нацпроект по цифровизации под угрозой из-за нехватки иностранного оборудования

«Коммерсант» выяснил, что в России под угрозой срыва оказался нацпроект по цифровизации. Из-за недостатка оборудования для 4G в удаленные и небольшие населенные пункт могут так и не провести связь и интернет.

В России для нацпроекта необходимы были сотни новых базовых станций. Крупнейшие операторы связи организовали совместное использование существующих базовых станций. Но дефицит не ликвидирован, а производство российского оборудование не наладили.

По оценкам экспертов, разработка отечественных базовых станций займет около двух лет. Для запуска массового производства понадобится еще 1,5 года.

Из-за сохраняющегося дефицита Минцифры просит скорректировать планы по нацпроектам. В министерстве предлагают снизить число подключенных к связи малонаселенных пунктов. Интернет в них должен был появиться в 2022 году.

Под сокращение попадут поселения с численностью в 100-500 жителей — по прогнозу Минцифры это около 800 населенных пунктов.

То, что причина сокращений — дефицит импортного телекоммуникационного оборудования, в министерстве не скрывают. Его поставки снизились из-за санкций, еще несколько крупных игроков ушли с российского рынка из-за боев в Украине. Теперь показатели цифровизации, которых должны были достичь в 2022 году, сдвигают еще на два года — до 2024.

В Минцифры уточнили, что корректировки пока не приняты окончательно, а действующие темпы обеспечения сел связью удастся сохранить за счет шеринга базовых станций.