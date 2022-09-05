В Москве сменили главу миссии ЕС

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер покинет свой пост. Вместо него представить миссию ЕС в России будет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг.

Как сообщили ТАСС в Брюсселе, смена главы миссии — плановая. Жозеп Боррель утвердил Галярага на должность еще в июне.

В ЕС подчеркнули, что придерживаются позиции о необходимости сохранения дипломатических каналов связи с Москвой, несмотря на продолжающиеся бои в Украине.

Эдерер работал в должности посла ЕС с 2017 года. До этого послом был статс-секретарь в МИД Германии, который содействовал переговорам по Украине в 2014 году.