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193-й день боев: главное

04.09.2022

Украинские СМИ сообщили об освобождении двух поселков в Херсонской и Донецкой областях

Не менее 15 человек пострадали в результата взрыве в Чернигове

Верещук предупредила об уголовной ответственности за участие в российском «референдуме»

Германия выделит Украине 200 млн евро для помощи внутренним переселенцам

Британская разведка: российская армия теряет боевой дух из-за невыплат, истощения и потерь

ISW: украинское контрнаступление может привести к деоккупации южных территорий