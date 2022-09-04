193-й день боев: главное

- Пророссийские власти оккупированного Херсона обвинили украинские войска в обстреле. Как сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской «администрации» региона Кирилл Стремоусов, в городе беспрерывно работает система ПВО.
Корреспондент ТАСС сообщил, что в городе было слышано как минимум десять взрывов. По данным российского военного корреспондента Юрия Котенка, украинские войска бьют в том числе и по Антоновскому мосту.
- Украинские войска освободили два поселка в Херсонской и Донецкой областях, утверждают украинские СМИ. Речь идет о поселках Озёрный и Высокогорье, за последний населенный пункт в последнее время шли ожесточенные бои. В Генштабе ВСУ эту информацию пока никак не прокомментировали.
- По меньшей мере 15 человек, в том числе восемь детей, пострадали в результате взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Госпитализация потребовалась как минимум четверым.
«Мы должны ответить на два главных вопроса: первый — каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные, и второй — почему у военных было боевое оружие. Сейчас над этим работают следователи», — отметил он.
- По меньшей мере 6 человек получили ранения в результате ночного удара по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его данным, ударили по Новобаварскому району Харькова из комплекса С-300, а также обстреляли Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы
- Гражданам Украины может грозить до 12 лет лишения свободы в случае принятия участия в «референдумах» на подконтрольных России территориях, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Тех, кто вынужден оставаться на подконтрольных России территориях, вице-премьер призвала не участвовать в «голосовании» «ни под каким давлением, никаким насильственным принуждением».
- Генштаб ВСУ утверждает, что потери российской армии в Украине приближаются к 50 тысячам человек. Минобороны РФ в последний раз раскрывало потери российской армии 25 марта — тогда сообщалось о 1351 погибшем военном.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украинский лидер заявил о необходимости подготовки 8-го пакета санкций в отношении России, а также обсудил с ней вопрос выделения Украине денег от ЕС.
- Германия выделит Украине 200 млн евро для помощи внутренним переселенцам. Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце, чьи слова приводит Reuters.
- Британская разведка сообщает, что российские войска теряют боевой дух из-за проблем с оплатой их «работы». Кроме того, в рядах ВС РФ растет недовольство из-за истощения и больших потерь.
Невыплаты связывают с неэффективной военной бюрократией, коррупцией среди командования, а также статусом боевых действий в Украине, которые в России называют специальной военной операцией.
Также сообщается, что военное командование не справляется с обеспечением базовых потребностей военнослужащих. У военных нет необходимой формы, вооружения и даже пайков. Все это негативно сказывается на боевом духе и дисциплине российской армии.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинское контрнаступление на юге может привести к немедленной деоккупации территорий. Цель этой операции — ослабить российскую армию и ее снабжение за счет выведения из строя логистических узлов, которые связывают российские военные ресурсы с украинскими территориями.
Распространенные видеозаписи показывают эффективность украинских ударов в западной и центральной части Херсонской области. По неподтвержденным данным, бои идут в западной части региона вдоль реки Ингулец, а также к югу от границы с Днепропетровской областью.
ВС РФ продолжают наземные операции вокруг Бахмута и Донецка. ВСУ отвечают локальными операциями вдоль линии соприкосновения на западе Запорожской области, чтобы сорвать развертывание российских войск.
*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».