Великобритания готовится к экономическим протестам

Власти Великобритании готовятся к возможным протестам в связи с подорожанием услуг отопления предстоящей зимой, сообщает The Times. По данным издания, британская полиция разрабатывает план действий на случай нарушения общественного порядка.

Власти страны при участии совета начальников Национальной полиции подготовили документ, в котором говорится о «непредсказуемом риске» и «большой вероятности гражданских беспорядков» на фоне резкого роста стоимости жизни. Обеспокоенность возникла после решения британского Управления рынков газа и электроэнергии повысить предельную цену на бытовые счета на 80%.

Чиновники в настоящее время ожидают всплеска преступности. По словам комиссара полиции Мерсисайда по борьбе с преступностью Эмили Сперрел, резкое подорожание стоимости жизни чревато тем, что преступникам будет легче манипулировать людьми и контролировать их.







