Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с бедными

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя призвал богатых людей делиться своими средствами с нуждающимися. По данным «Проекта», в собственности главы РПЦ и его семьи — недвижимость в Москве и Петербурге на общую сумму в 225 млн рублей.

«Дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых так или иначе связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом, но и «в будущем веке» это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей», — произнес Кирилл.

Глава РПЦ отметил, что отказ в помощи нуждающимся — «это путь в ад, и говорить тут не о чем». Он также напомнил евангельское выражение Христа о том, что «трудно богатому войти в Царство Божие».

У самого патриарха Кирилла в собственности квартиры в Москве и Петербурге на 225 млн рублей, утверждает «Проект». «Новая газета» тем временем писала, что глава РПЦ располагает более 20 резиденциями и шале в Швейцарии. The Bell сообщал, что патриарх Московский и всея Руси совершает перелеты на бизнес-джете ВТБ, стоимость которого оценивается в 43 млн долларов.

*«Проект» Минюст России считает «нежелательной организацией».

