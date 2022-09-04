Посол США в РФ Салливан завершил свою работу и покинул Москву

Посол США в РФ Джон Салливан покинул Москву после завершения своей работы в российской столице. Об этом говорится в сообщении на сайте американского диппредставительства в РФ.

«Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла США и сегодня покинул Москву», — указали в ведомстве.

Временным поверенным в делах посольства США в Москве назначена Элизабет Рут. Она будет исполнять обязанности американского посла до прибытия преемника Салливана в столицу. Кто станет следующим послом США в Москве, не уточняется.

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, вопрос о понижении уровня диппредставительства США в России в МИД РФ в настоящее время не обсуждается. ТАСС уточняет, что Москва также не рассматривает возможность ротации своего посла в Вашингтоне.