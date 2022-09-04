«ТВК Красноярск» обжалует включение своего учредителя в реестр «иноагентов»

«ТВК Красноярск» обжалует решение Минюста РФ о внесении в реестр иностранных агентов юрлица телеканала ООО «Новости»*. Соответствующее заявление редакция опубликовала накануне, отметив, что телеканал не получает иностранного финансирования.

«Официальных объяснений от ведомства по этому поводу нет. Мы не получали иностранного финансирования. Данное решение считаем незаконным и будем обжаловать в установленном порядке. До этого времени мы будем выполнять все необходимые требования законодательства», — говорится в заявлении.

В «ТВК Красноярск» заявили о намерении продолжать работу и вести соцсети. Редакция телеканала поблагодарила своих читателей и зрителей за поддержку и заверила, что сделает «все, чтобы оставаться независимыми».

О включении компании-учредителя «ТВК Красноярск» в реестр иностранных агентов стало известно 2 сентября. Кроме местного интернет-издания в него попали предприниматели, редакторы, журналисты, политики, политологи, блогеры и музыканты. В частности, список пополнили Кирилл Мартынов*, Сергей Лойко*, Михаил Шац*, Юлия Галямина* и Сергей Медведев*.

*ООО «Новости», Кирилла Мартынова, Сергея Лойко, Михаила Шаца, Юлию Галямину и Сергея Медведева Минюст РФ считает «иностранными агентами».