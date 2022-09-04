Шольц в ответ на решение «Газпрома» не возобновлять поставки газа в Европу назвал Россию ненадежным партнером

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком энергоносителей, поскольку нарушает обязательства по контрактам. С соответствующим заявлением он выступил в эфире немецкого телеканала ZDF.

«Мы с декабря прошлого года с министром экономики и консультантом офиса канцлера искали ответы на вопрос, что будет, если это (остановка поставок.— NT) произойдет»,— сообщил канцлер.

Глава немецкого правительства отметил, что именно по этой причине власти Германии с прошлого года готовились к остановке поставок российских энергоносителей и успели принять «своевременные решения», чтобы избежать энергетического кризиса этой зимой. Шольц добавил, что ФРГ «точно переживет эту зиму». Ранее стало известно, что уровень заполненности немецких газохранилищ, несмотря на остановку «Северного потока», составил 85,02%. К ноябрю Германия планирует заполнить их на 95%.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление Шольца, написал: «Вот те на! Обиделся снова…» Политик заявил, что Германия является «недружественной» России страной, которая объявила «гибридную войну». Он напомнил, что власти ФРГ ввели санкции «против всей экономики России и её граждан» и поставляют вооружение Украине.

«Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…» — написал российский политик в своем Telegram-канале.

Ранее «Газпром» сообщил, что не будет возобновлять поставки газа в Европу по «Северному потоку» до полного устранения неполадок. В Европе считают, что такое решение никак не связано с техническими проблемами, а носит исключительно политический характер: вчера Еврокомиссия одобрила установление максимальных цен на российские энергоресурсы.