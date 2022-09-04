Пугачева ответила на критику со стороны Михалкова цитатой из его же фильма

Российская эстрадная певица Алла Пугачева по возвращении в Россию посвятила пост режиссеру Никите Михалкову. Артистка опубликовала отрывок из фильма режиссера «Раба любви», сопроводив его обращением к кинематографисту.

«Прекрасный фильм, прекрасный режиссёр. Куда же делся прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» — написала она.

В опубликованном отрывке исполнительница главной роли Елена Соловей произносит: «Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной».

После начала боевых действий в Украине Алла Пугачева покинула страну вместе со своей семьей. Никита Михалков неоднократно высказывался с критикой в ее адрес.

После возвращения певицы на родину Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» заявил, что артисты, покинувшие Россию, уже «аннулировали» свои заслуги перед страной и «никому тут не нужны».