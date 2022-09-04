В Москве простились с бывшей главой школы журналистики «Интерньюс» Мананой Асламазян

В Москве прошла церемония прощания с бывшей главой школы журналистики «Интерньюс» («Образованные медиа») Мананой Асламазян, погибшей в Ереване в результате аварии 30 августа. Ей было 70 лет.

О гибели Асламазян в беседе с Би-би-си рассказал журналист и сооснователь томской ТВ2 Виктор Мучник. «Ее сбила Tesla на узенькой улочке. Мы разговаривали с женщиной, которая все видела, она работает в киоске рядом, говорит, был сильный удар. Врач в реанимации сказал нам тогда, что спасти Манану никаких шансов нет, травмы были очень серьезные», — рассказал он.

По словам Мучника, водитель в настоящее время находится в СИЗО. Известно, что скорость, с которой двигался автомобиль, была высокой. Следствие выясняет подробности произошедшего.

Владимир Познер отметил, что новость о гибели Асламазян его «ошеломила». «Я не помню, за что Манана получила ТЭФИ, но надеюсь, что это было за вклад в развитие российского телевидения. Трудно даже оценить этот вклад, потому что его можно измерить только количеством людей, которым она сумела дать понимание того, что есть ТВ, что есть журналистика», — заявил он.

Манана Асламазян возглавляла российскую организацию «Интерньюс», в которой прошли обучение тысячи российских журналистов. Она была вынуждена покинуть Россию в 2007 году из-за уголовного преследования: ее обвинили в контрабанде валюты из-за провоза 9,5 тысяч евро вместо разрешенных 10 тысяч долларов. Сама Асламазян объясняла, что не учла разницу в курсе валют, перепутав евро и доллары.

Тогда же в офисе «Образованных медиа» прошли обыски. «Интерньюс», в котором преподавали Владимир Познер, Леонид Парфенов, Светлана Сорокина, Марианна Максимовская и другие именитые журналисты, был ликвидирован.

Тогда в защиту Асламазян встали тысячи российских журналистов — они подписали открытое письмо в ее защиту, заявив, что ее преследуют по политическим мотивам. Письмо передали в приемную президента РФ Владимира Путина, однако оно осталось без ответа. В мае 2008 года Асламазян выиграла дело в Конституционном суде и все обвинения с нее были сняты, однако центр по обучению журналистов прекратил свое существование.