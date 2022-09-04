Власти Чехии обвинили пророссийские силы в организации многотысячного митинга в Праге

В Праге накануне состоялся масштабная акция протеста. По данным СМИ, на Вацлавскую площадь вышли порядка 70 тысяч человек. Участники митинга требовали от действующего правительства ухода в отставку, снижения цен на энергию, отмены антироссийских санкций, занятия нейтральной позиции по украинскому вопросу и выдворения сил НАТО из страны. Власти Чехии обвинили в организации протеста пророссийские силы, близкие к экстремистам.

«Эта демонстрация была организована пророссийскими гражданами, близкими к экстремистским позициям, чьи интересы противоречат интересам Чешской Республики. Понятно, что на нашей территории проводятся российские пропагандистские и дезинформационные кампании, и некоторые люди просто слушают это», — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Организаторами акции выступили Иржи Гавел и Ладислав Врабель. Первый заявил, что митинг собрал на площади все оппозиционные силы страны, и назвал целью демонстрации «необходимость перемен». Второй отметил, что если правительство не уйдет в отставку до 25 сентября, то оппозиция объявит о неких принуждающих мерах.

Издание «Вот так» выяснило, что Врабель владеет небольшой сетью пиццерий в Чехии. Ранее он активно выступал против въезда мигрантов, коронавирусных ограничений и оказания помощи Украине. Кроме того, он баллотировался на выборы от движения Chcípl PES, которое выступает за выход из ЕС, против сегрегации из-за вакцины от COVID-19 и в защиту «традиционной семьи».

В марте 2022 года в соцсетях распространялось видео с участием Врабеля. На опубликованных кадрах активист представился водителем, который перевозит украинцев в Чехию. Однако автор ролика отметил, что в автобусе были не украинские, а африканские беженцы.

Врабель заявил, что Европа неверно оценивают угрозу безопасности, добавив, что Россия обладает военным превосходством над НАТО. Он также подчеркнул, что российские войска отправились в Украину для борьбы не с мирным населением, а с нацистами.

Информации об Иржи Гавеле оказалось меньше. Сайт PrahaIn указывает, что в анонсе митинга он назван «не аффилированным политически гражданином».