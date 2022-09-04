Власти Москвы грозят увольнением сотрудникам департаментов за отказ участвовать в голосовании

Один из департаментов правительства Москвы оказывает на своих сотрудников давление в преддверии Единого дня голосования. Об этом бывший кандидат в депутаты Госдумы, доцент МГУ и лидер платформы «ВыДвижение» Михаил Лобанов сообщил в своих соцсетях со ссылкой на неназванного работника столичного ведомства.

Лобанов в своих соцсетях привел слова собеседника: «На местах работает по-разному: в моём департаменте обязали проголосовать всех сотрудников — госслужащих, работников подведомственных учреждений, приписанных к департаменту электронно через mos.ru. При этом необходимо также привести на голосование «трёх друзей». Несмотря на то что проголосовать можно в любой день 9-11 сентября, нас обязуют голосовать именно 9 числа, при этом указывают срок: до 12 часов дня».

Собеседник экс-кандидата в депутаты Госдумы отметил, что необходимость полного заполнения аккаунта на mos.ru для голосования исключает возможность обмана системы. По его словам, среди сотрудников департамента 26 августа прошло тестовое голосование — это позволило руководству выявить непроголосовавших, которые «будут выданы по запросу». Информация об этом направляется в департамент информационных технологий (ДИТ). За отказ от участия в голосовании сотрудникам грозит увольнение или лишение премии.

Лобанов отметил, что о предвыборном давлении также сообщили сотрудники из других столичных департаментов. По словам собеседника активиста, есть отдельные случаи, когда работников заставляют привести голосовать не трех человек, а 11.

