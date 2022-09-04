Close

#Новости

Херсон попал под обстрел

04.09.2022

Пророссийские власти утверждают, что по городу бьют ВСУ

Пророссийские власти оккупированного Херсона обвинили украинские войска в обстреле. Как сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской «администрации» региона Кирилл Стремоусов, в городе беспрерывно работает система ПВО.

«Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжелая. Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиницу — чисто гражданская инфраструктура», — утверждает Стремоусов.

Корреспондент ТАСС сообщил, что в городе было слышано как минимум десять взрывов. По данным российского военного корреспондента Юрия Котенка, украинские войска бьют в том числе и по Антоновскому мосту.




×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.