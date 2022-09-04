В России за сутки выявили 48 042 новых случая заражения COVID-19

В России за сутки выявили 48 042 новых случая заражения коронавирусом — впервые за последние три дня этот показатель опустился ниже отметки в 49 тысяч. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 4 сентября.

Лидером по суточному приросту оказалась Москва — за сутки в столице выявили 4425 заболевших. На втором месте Санкт-Петербург с 3018 зараженными за последние 24 часа. Тройку лидеров замкнула Московская область, где по состоянию на 4 сентября обнаружили 1774 инфицированных.

Число госпитализаций при этом продолжает падать. За последние 24 часа в стационары с коронавирусом попали 2239 человек — этот показатель стал самым низким за последние пять дней. Число умерших по всей стране составило 87 человек, а выздоровевших — 35 732.



